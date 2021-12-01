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Аксенов: крымчане с радостью примут Лукашенко на своей земле

Политика
Аксенов: крымчане с радостью примут Лукашенко на своей земле
ФБА «Экономика сегодня»

Симферополь, 1 декабря. Белорусский лидер Александр Лукашенко сможет по достоинству оценить природу, памятники истории и культуры, а также гостеприимство Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал намерения Лукашенко посетить Крым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами», — отметил Аксенов.

Ранее Лукашенко заявил, что крымский полуостров де-факто и де-юре стал территорией Российской федерации после референдума. По словам главы государства, он собирается посетить полуостров, у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, Лукашенко отметил, что планирует начать свой визит в Крым с посещения Севастополя.

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