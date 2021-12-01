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Профессор Крутовский: омикрон проникает в клетки лучше других штаммов из-за трех мутаций

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 00:47
Наука
Профессор Крутовский: омикрон проникает в клетки лучше других штаммов из-за трех мутаций
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Москва, 1 декабря. Новый штамм коронавируса «Омикрон» обладает тремя мутациями, расположенными в узловом месте, обеспечивающем вход патогена в клетку. Благодаря этому он принципиально отличается от других разновидностей вируса.

На данный момент ученые еще не успели провести какие-либо научные исследования нового штамма «Омикрон», поскольку прошло слишком мало времени с момента его обнаружения. Пока что они получают информацию лишь из его генома, а результаты лабораторных тестов будут готовы лишь через несколько недель. Однако уже сейчас известно, что омикрон имеет три особых мутации, обеспечивающих ему облегченный вход в клетку, сообщил «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский.

«Чтобы войти в клетку, вирус прикрепляется к ней своим шипом ... Для того чтобы войти, нужно опять освободиться и отыскать дверь. Но вирус придумал, как войти проще. Он подставляет человеческому белку свою «отмычку». И сам человеческий фермент отрезает прикрепленную часть шипа химическим способом — снимает с якоря вирус, давая таким образом ему возможность проникнуть внутрь», — объяснил он.

При этом в России пока что не было выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, главными мерами защиты от него по-прежнему остаются вакцинация и соблюдение масочного режима.

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