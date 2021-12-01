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Депутаты предложили Голиковой бесплатно тестировать россиян на COVID-19

Общество
Депутаты предложили Голиковой бесплатно тестировать россиян на COVID-19
Пресс-служба компании «Уайт продакт»

Москва, 1 декабря. Депутаты Госдумы предложили начать массово тестировать россиян на коронавирус и принять дополнительные меры на фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон».

Руководство фракции «Справедливая Россия» обратилось с соответствующим предложением к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. В парламенте считают, что массовое тестирование на коронавирус необходимо проводить во всех учреждениях, начиная от аэропортов и школ, заканчивая торговыми центрами. Инициативу поддержали в здравоохранении. Об этом сообщают «Известия».

«Считаете ли вы, что необходимо не только проводить массовую вакцинацию, но и так же массово через регулярное тестирование выявлять заболевших, прерывать цепочки инфицирования через карантинные меры? Для этого необходимы сотни, миллионы, миллиарды экспресс-тестов, ПЦР-тестов, доступных по цене или бесплатных», — говорится в запросе партии.

Ранее Россия ввела обязательный карантин для прибывающих из ряда стран Африки туристов. Данное решение было принято в связи с распространением новой мутации коронавируса «Омикрон».

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