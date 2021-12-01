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Центробанк учел новый штамм COVID-19 в сценариях 2023 и 2024 годов

Экономика
Центробанк учел новый штамм COVID-19 в сценариях 2023 и 2024 годов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 1 декабря. Сценарий ухудшения эпидемиологической обстановки закладывался в проект Основных направлений ДКП на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Центральный Банк опубликовал его в начале сентября.

Если пандемия в следующем году наберет обороты, темпы прироста ВВП приблизятся к нулевым, а влияние устойчивых факторов инфляции снизится раньше, чем в основном сценарии. Это, в свою очередь, создаст повод для преждевременного завершения цикла ужесточения ДКП и перехода к снижению ключевой ставки, информируют «Известия».

«Пока мы вынуждены констатировать высокую неопределенность развития ситуации даже в краткосрочной перспективе», — резюмировал главный аналитик банка ПСБ Денис Попов.

«Омикрон» может оказаться не менее агрессивным, чем дельта-штамм, распространившийся по всему миру в считанные месяцы. Не исключено, что эпидемиологический шок будет такой силы, что вызовет экономический стресс, заключил собеседник издания.

Инфляция продолжает представлять опасность для экономики России. Это вызывает обеспокоенность экспертов, заявила недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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