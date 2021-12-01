Трупы жертв аварии в шахте «Листвяжная» обещают поднять за пять-десять дней

Кемерово, 1 декабря. Оставшиеся тела погибших во время аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области обещают поднять в течение пяти-десяти дней.

В результате происшествия в шахте «Листвяжная» в Кузбассе скончался 51 человек. Специалисты нашли трупы 18 горняков и двух горноспасателей. Достать тела пока не удается. Причина этого заключается в большой вероятности взрыва. Ранее из шахты на поверхность подняли 11 тел. Трупы еще 20 горняков в данный момент не обнаружены.

Эксперты продолжают буровые работы, чтобы нормализовать атмосферу в шахте. При этом в городе продолжаются похороны жертв ЧП. Соответствующей информацией поделилось издание «Известия».

Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» недавно увеличилось до 96 человек. Происшествие случилось утром 25 ноября.