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Политика
МИД ФРГ: Берлин обсуждает с Вашингтоном меры против России
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МИД ФРГ: Берлин обсуждает с Вашингтоном меры против России

Политика
МИД ФРГ: Берлин обсуждает с Вашингтоном меры против России
wikipedia.org  /  Cezary Piwowarski

Берлин, 1 декабря. Германия поддерживает постоянные контакты с США по вопросу введения ограничительных мер против России в случае использования энергетики в качестве оружия, заявили в МИД ФРГ.

Ранее СМИ сообщили, что посольство Германии в США призвало конгресс отказаться от новых санкций против газопровода «Северный поток — 2». В Берлине заверили, что могут ввести ответные меры в случае давления с российской стороны.

«Мы соблюдаем наши обязательства, изложенные в совместной декларации: если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия, мы предпримем соответствующие меры вместе с нашими европейскими партнерами», — цитируют пресс-службу МИД ФРГ «Известия».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре отметил, что ФРГ пытается отстоять независимость перед США, так как заинтересована в реализации «СП-2». По его словам, Берлин давно поддался давлению Вашингтона, что «противоречит международному праву».

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отверг санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его словам, в Берлине принципиально отвергают экономические ограничения против союзников, поэтому в призыве Германии к США отказаться от санкций против «СП-2» нет «ничего удивительного».

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