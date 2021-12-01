Deloitte: смартфоны станут служить своим владельцам дольше в 2022 году

Москва, 1 декабря. Увеличение среднего срока службы смартфонов станет одним из главных трендов следующего года. Это вызвано повышением их прочности и влагостойкости, а также заботой об экологии, считают в Deloitte.

Если раньше главными причинами списания устройства была поломка экрана, либо повреждение из-за контакта с водой, то теперь смартфоны стали гораздо устойчивее к подобным воздействиям. Помимо этого, производители начали гораздо дольше поддерживать свои смартфоны обновлениями.

Еще одной причиной является снижение вреда окружающей среде. Согласно данным Deloitte, в 2022 году 83% выбросов диоксида углерода (CO2) в атмосферу будет вызвано производством новых гаджетов, передает РБК.

«Поскольку углеродный след смартфонов практически полностью приходится на процесс их производства, для его уменьшения нужно прежде всего продлить ожидаемый срок службы устройства независимо от числа его владельцев», — считают авторы исследования.

Однако наряду с увеличением срока службы смартфонов может также вырасти и их стоимость в России. Средняя цена нового гаджета на отечественном рынке может увеличиться на 15%, это вызвано глобальной нехваткой комплектующих и проблемами с логистикой.