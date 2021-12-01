Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 01:20
01:19
Политика
Россия и Вьетнам настроены на будущее продвижение партнерских отношений
01:02
Экономика
ЦБ России усилит контроль за микрофинансовыми организациями
00:53
Экономика
Цены на жилье в России могут вырасти еще на 5% перед Новым годом
00:53
Армия
Россия опробует гиперзвуковое оружие на стратегических учениях в 2022 году
00:52
Политика
Аксенов: крымчане с радостью примут Лукашенко на своей земле
00:47
Наука
Профессор Крутовский: омикрон проникает в клетки лучше других штаммов из-за трех мутаций
00:45
Общество
Депутаты предложили Голиковой бесплатно тестировать россиян на COVID-19
00:44
Экономика
Центробанк учел новый штамм COVID-19 в сценариях 2023 и 2024 годов
00:34
Общество
Трупы жертв аварии в шахте «Листвяжная» обещают поднять за пять-десять дней
00:33
Политика
МИД ФРГ: Берлин обсуждает с Вашингтоном меры против России
Все новости

Deloitte: смартфоны станут служить своим владельцам дольше в 2022 году

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 00:25
Технологии
Deloitte: смартфоны станут служить своим владельцам дольше в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Шелягина

Москва, 1 декабря. Увеличение среднего срока службы смартфонов станет одним из главных трендов следующего года. Это вызвано повышением их прочности и влагостойкости, а также заботой об экологии, считают в Deloitte.

Если раньше главными причинами списания устройства была поломка экрана, либо повреждение из-за контакта с водой, то теперь смартфоны стали гораздо устойчивее к подобным воздействиям. Помимо этого, производители начали гораздо дольше поддерживать свои смартфоны обновлениями.

Еще одной причиной является снижение вреда окружающей среде. Согласно данным Deloitte, в 2022 году 83% выбросов диоксида углерода (CO2) в атмосферу будет вызвано производством новых гаджетов, передает РБК.

«Поскольку углеродный след смартфонов практически полностью приходится на процесс их производства, для его уменьшения нужно прежде всего продлить ожидаемый срок службы устройства независимо от числа его владельцев», — считают авторы исследования.

Однако наряду с увеличением срока службы смартфонов может также вырасти и их стоимость в России. Средняя цена нового гаджета на отечественном рынке может увеличиться на 15%, это вызвано глобальной нехваткой комплектующих и проблемами с логистикой.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Deloitte: смартфоны станут служить своим владельцам дольше в 2022 году
экология смартфоны срок службы выбросы в атмосферу новые устройства поддержка устройств
Комментировать