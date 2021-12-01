Вино могут начать продавать в интернете весной 2022 года

Москва, 1 декабря. Старт эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина запланирован на весну следующего года. Спиртное можно будет заказать на специальном сайте «Почты России», которая доставит напиток покупателю.

Возраст покупателя будет контролировать курьер с помощью системы идентификации или паспорта. Эксперимент проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Об этом рассказали в Минфине «Известиям».

В Москве и Подмосковье эксперимент могут запустить 31 марта 2022 года. Он продлится до конца 2024 года. В Минфине уточнили, что законопроект сформирован для дополнительной поддержки российского виноделия, а также изменения баланса в пользу отечественной продукции на рынке.

Ранее сообщалось, что рост экспорта российского вина по итогам 2021 года может достичь 30%. Аналитики отметили, что в последние годы экспорт вина рос примерно на 1% и достиг 10 млн долларов. Однако в этом году показатель может увеличиться до 13 млн долларов. Причинами такой динамики служат рост господдержки, повышение качества продукции и накопительный эффект от введения современных технологий.