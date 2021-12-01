Какие изменения в законах ждут россиян в декабре

Москва, 1 декабря. В декабре вступает в силу обязательная маркировка упакованной минеральной воды, откроется доступ к социально значимым сайтам, а банкам запретят заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах.

С 30 декабря банкам запретят включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Кроме того, будет запрещено навязывать клиентам платные услуги, информирует РБК. Согласно новым порядкам, от них можно отказаться в течение двух недель с момента согласия заемщика. А с 30 декабря закон запретит кредиторам самостоятельно проставлять «галочки» в договоре без подписи кредитуемого.

С первого дня зимы операторов обязаны давать россиянам доступ к социально значимым сайтам даже при условии отсутствия средств на счету. В этот перечень включены сайты федеральных министерств и ведомств, органов местного управления, портал «Госуслуги». Кроме этого, в перечень включены поисковик, электронная почта и другие сервисы «Яндекса», социальная сеть «ВКонтакте». Также с начала месяца в России в досудебном порядке начнут блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды.

Поменяется законодательство и в торговле. С 1 декабря за производство и продажу товаров без маркировки, в том числе лекарств, начнут действовать штрафы, в том числе начнет действовать требование о маркировке всей молочной продукции и упакованной минеральной воды, которую производят в России и ввозят в страну. В первый месяц зимы пошлина на экспорт подсолнечного масла из России вырастет до $276,7 за тонну. Кроме того, 1 декабря в России — дедлайн для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2020 год.

29 ноября российский лидер Владимир Путин подписал постановление, которое увеличивает размер госпошлин за оформление лекарственных препаратов и медицинских изделий.