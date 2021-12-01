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Российских военнослужащих избавят от необходимости получать QR-код

Общество
Российских военнослужащих избавят от необходимости получать QR-код
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 1 декабря. Правительство России избавит военнослужащих от необходимости получать QR-код о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции.

В местах, где необходим QR-код, российским военным будет достаточно продемонстрировать сертификат о прививке и документы, которые подтверждают личность, а также статус военнослужащего. Аналогичные меры могут ввести и в отношении военных пенсионеров. Соответствующей информацией поделились «Известия».

В течение последних лет Министерство обороны пристально следит за сохранностью персональных данных военных. По мнению специалистов, ведомство в данный момент не готово передавать личные сведения своих сотрудников в единые государственные базы информации и считает, что в армии они защищены надежнее.

Адвокат Иван Соловьев ранее сообщил о больших штрафах для противников системы QR-кодов. Юрлица могут получить санкции в размере до 300 тыс. рублей.

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