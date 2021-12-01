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Ридли Скотт ответил на критику фильма со стороны семейства Гуччи

Шоу-бизнес
Ридли Скотт ответил на критику фильма со стороны семейства Гуччи
Кадры из фильма «HOUSE OF GUCCI»

Лос-Анджелес, 1 декабря. Режиссер фильма «Дом Гуччи» Ридли Скотт ответил на негативную реакцию семейства Гуччи на его работу.

Кинолента затрагивает три десятилетия, на протяжении которых изображается упадок, междоусобицы и, в конечном счете, убийства, постигшие династию Гуччи. Фильм собрал хорошую кассу, но получил неоднозначные отзывы. В том числе, его раскритиковали родственники главных героев. Постановщик ответил на негативные отзывы. Об этом сообщает ScreenRant.

«Люди, которые писали нам от семьи в самом начале, были тревожно оскорбительны, говоря, что Аль Пачино физически не был похож на Альдо Гуччи. И все же, откровенно говоря, кого они могли бы представить в этой роли лучше, чем Аль Пачино? Прошу прощения! У меня, наверное, лучшие актеры в мире, это еще должно так чертовски повезти», — отметил Скотт.

Ридли Скотт ответил на критику фильма со стороны семейства Гуччи
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Напомним, Леди Гага сыграла Патрицию Реджани, Адам Драйвер исполнил роль Маурицио Гуччи, Аль Пачино — Альдо, Джаред Лето изобразил Паоло, а Джереми Айронс — Родольфо.

Ранее знаменитый дизайнер и режиссер Том Форд признался, что у него смешанные чувства от фильма Ридли Скотта «Дом Gucci». По его мнению, в картине есть и достоинства, и недостатки.

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кино ридли скотт Дом Гуччи
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