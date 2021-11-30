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КСУ отказал в присяге назначенных Зеленским судей

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 23:39
Политика
КСУ отказал в присяге назначенных Зеленским судей
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 30 ноября. Украинский конституционный суд не утвердил судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопреки местному законодательству, согласно которому судья должен пройти присягу за месяц после назначения, КСУ специально принял отдельное постановление об отсрочке присяги. Об этом сообщает издание Zn.ua.

Суду пришлось ввести такое постановление из-за отсутствия вакантных мест по президентской квоте, так как в соответствии с 148-й статьей конституции Украины у Зеленского есть право на выдвижение шести человек из 18. Остальные 12 делятся на парламент и съезд судей.

Украинский лидер в разное время назначил шесть судей. Их полномочия еще не истекли.

Ранее Зеленский уволил с поста начальника департамента контрразведки Службы Безопасности Украины Александра Руснака. Причины увольнения не уточняются. Александр Руснак занимал пост начальника департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.

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