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Карпин пообещал подумать о продолжении работы со сборной России после стыковых игр

Спорт
Карпин пообещал подумать о продолжении работы со сборной России после стыковых игр
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 30 ноября. Главный тренер национальной команды России по футболу Валерий Карпин сообщил, что подумает о продолжении работы на своей должности после стыковых игр сборной.

Сборная России в 1/2 финала стыковых игр за право поехать на чемпионат мира в Катаре 24 марта проведет встречу против национальной команды Польши. Если отечественные футболисты одержат победу, то в финале мини-соревнования их будет ждать игра против шведов или чехов.

Карпин во время беседы с журналистами сообщил, что его контракт со сборной заключен до 31 марта. По словам тренера, в данный момент он не может ответить, продолжит ли дальше занимать должность наставника сборной или нет. Он подчеркнул, что после стыковых матчей нужно будет подумать об этом.

Наставник сборной России также недавно заявил, что «Золотой мяч» в этом году должен был получить нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский. Однако в этом году награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, сообщает RT.

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