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Адвокат Меган Маркл опроверг обвинения The Times о ее издевательствах над персоналом дворца

Шоу-бизнес
Адвокат Меган Маркл опроверг обвинения The Times о ее издевательствах над персоналом дворца
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 30 ноября. Утверждения о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл издевается над персоналом Букингемского дворца, имеют серьезные неточности. Об этом заявила адвокат Дженни Афиа.

Телеканал BBC представил вторую часть документального фильма «Принцы и пресса». В нем представитель жены принца Гарри отреагировала на заявления британской газеты The Times, которая утверждала, что Меган издевалась над обслуживающим персоналом Букингемского дворца.

«Да, в этой истории были большие неточности. Герцогиня Сассекская абсолютно невиновна в издевательствах. И я думаю, что в первую очередь нужно четко уяснить, что такое хулиганство. Это на самом деле означает запугивание, это неправильное, неоднократное и преднамеренное использование силы, чтобы причинить кому-то физическую или эмоциональную боль. Герцогиня Сассекс категорически отрицала, что когда-либо делала это. Тем не менее, она не хотела бы отрицать чей-либо личный опыт», — отметила адвокат.

Адвокат Меган Маркл опроверг обвинения The Times о ее издевательствах над персоналом дворца
facebook.com / BBC News Russian

Она подчеркнула, предоставить доказательства в этом случае невозможно. Если Маркл не издевалась ни над кем, то она может только отрицать свою вину.

Ранее стало известно, что герцогиня Сассекская имела в виду принца Чарльза, когда говорила о случаях расизма среди членов британской королевской семьи. Однако в Букингемском дворце не согласны с выдвинутыми обвинениями.

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bbc королевская семья меган маркл букингемский дворец
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