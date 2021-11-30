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Ведущий Fox News Карлсон назвал борьбу Байдена с COVID-19 величайшим провалом политики

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 22:46
Политика
Ведущий Fox News Карлсон назвал борьбу Байдена с COVID-19 величайшим провалом политики
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 ноября. Борьба президента США Джо Байдена с коронавирусом — величайший провал государственной политики всех времен. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что первый случай заражения произошел почти два года назад. Это было 16 января 2020 года, в городе Вашингтон.

«Американцы сейчас беднее, изолированнее, физически нездоровы, более напуганы и печальны, чем были в течение многих поколений, возможно, когда-либо. Депрессия резко усилилась. Посещаемость церкви упала вдвое. Смертность от рака резко возросла, так же как ожирение, гипертония, диабет, инсульты среди молодежи, самоубийства», — отметил журналист.

Ведущий Fox News Карлсон назвал борьбу Байдена с COVID-19 величайшим провалом политики
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Он добавил, что американцы сделали все, о чем их просил Байден. Они прошли вакцинацию, на которой так настаивало правительство, но результат оказался плачевным.

«В 2021 году от COVID-19 умерло больше американцев, чем в 2020 году, до того, как была проведена вакцинация. В прошлом году от коронавируса скончалось 362 тыс. человек. До сих пор в этом году было зарегистрировано 414 тыс. смертей. В целом, в Соединенных Штатах на сегодняшний день зафиксировано самое большое число случаев смерти среди всех стран на планете. Таким образом, кампания Джо Байдена по снижению смертности от COVID-19 однозначно провалилась», — резюмировал Карлсон.

Ранее обозреватель издания The New York Post Миранда Дивайн заявила, что Байден получал деньги от крупной китайской энергетической компанией, связанной с правительством КНР. Она добавила, что информация была получена из ноутбука Хантера Байдена, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр весной 2019 года.

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