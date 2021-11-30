Неизвестный стрелок ранил несколько человек в школе Оксфорда в Мичигане

Мичиган, 30 ноября. Неизвестный человек открыл огонь в американском Оксфорде, штат Мичиган. Стрельба произошла на территории школы.

Преступник во время нападения на школу расстрелял несколько человек. Неизвестный стрелок открыл огонь из пистолета. После атаки сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. По предварительной информации, стрелок ранил от четырех до шести человек. В результате происшествия никто не погиб.

В США также недавно неизвестный за рулем машины наехал на участников праздничной акции в Висконсине. В результате инцидента не менее пяти человек скончались и как минимум 40 получили ранения. Соответствующей информацией поделился RT.