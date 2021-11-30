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ВОЗ опровергла эффективность запрета на путешествия для борьбы с пандемией

Общество
ВОЗ опровергла эффективность запрета на путешествия для борьбы с пандемией
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 30 ноября. Полный запрет на международные поездки не остановит распространение коронавирусной инфекции, считают в ВОЗ.

Представители ВОЗ посоветовали странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации. Об этом говорится в рекомендациях организации.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», — сказано в документе.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин предупредил российские регионы об угрозе нового штамма коронавируса «Омикрон». Стабилизация ситуации по COVID-19 в ряде российских регионов не является поводом, чтобы расслабиться, отметил он. Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран. Это необходимо, чтобы минимизировать риск проникновения омикрон-штамма, добавил Мишустин.

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воз путешествия коронавирус
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