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Аксенов рассчитывает на изменение отношений с Минском после визита Лукашенко в Крым

Политика
Аксенов рассчитывает на изменение отношений с Минском после визита Лукашенко в Крым
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 30 ноября. Официальный визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Крым даст толчок для развития отношений, считает глава республики Сергей Аксенов.

Лукашенко заявил о намерении посетить крымский полуостров. Он уже договорился об этом с российским президентом Владимиром Путиным. Белорусский лидер заявил, что его визит будет означать признание полуострова частью России. Аксенов в Telegram-канале отреагировал на такие слова.

«Этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма», — написал он.

Ранее Лукашенко заявил, что крымский полуостров де-факто и де-юре стал территорией Российской федерации после референдума. Он отметил, что планирует начать свой визит в Крым с посещения Севастополя.

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