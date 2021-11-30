На юге Москвы столкнулись сразу семь автомобилей

ДТП произошло в районе дома №7 по улице Липецкой.
Сильный гололед в столице, вызванный похолоданием и обильным снегопадом, привел к массовому ДТП.
Две полосы движения оказались перекрытыми из-за семи столкнувшихся автомобилей. Инцидент произошел в час-пик, что привело к образованию продолжительной пробки.
В аварию попали автофургон, такси и легковые автомобили. У одного участника «несчастной встречи» сильно повреждена вся задняя часть машины.
Прибывший на место отряд Госавтоинспекции протоколирует произошедшее и выявит виновных.
Пока информации о пострадавших нет.