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На юге Москвы столкнулись сразу семь автомобилей

Происшествия

ДТП произошло в районе дома №7 по улице Липецкой.

Сильный гололед в столице, вызванный похолоданием и обильным снегопадом, привел к массовому ДТП.

Две полосы движения оказались перекрытыми из-за семи столкнувшихся автомобилей. Инцидент произошел в час-пик, что привело к образованию продолжительной пробки.

В аварию попали автофургон, такси и легковые автомобили. У одного участника «несчастной встречи» сильно повреждена вся задняя часть машины.

Прибывший на место отряд Госавтоинспекции протоколирует произошедшее и выявит виновных.

Пока информации о пострадавших нет.

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