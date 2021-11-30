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Неоколониальная политика Франции привела к масштабным митингам в нескольких странах Африки

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 21:31
Весь мир
Неоколониальная политика Франции привела к масштабным митингам в нескольких странах Африки
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Жители нескольких африканских государств провели масштабные антифранцузские митинги. Люди требуют от Пятой республики прекратить вмешиваться в дела суверенных государств и заняться решением собственных проблем.

Протестные акции прошли под лозунгами «NO MORE» и «Africa united». Демонстрации охватили Эфиопию, Мали, Чад и Нигер. Митингующие призывают население соседних государств сплотиться и дать отпор агрессивной политике коллективного Запада, который десятилетиями нарушает суверенитет независимых стран и пытается навязать им собственные взгляды.

Также участники шествия потребовали вывода французского военного контингента. Демонстранты напомнили, что именно солдаты Пятой республики участвовали в жестоком подавлении мирного митинга, прошедшего в Буркина-Фасо.

«Демократия — это система правления, при которой власть принадлежит людям и осуществляется ими напрямую или через свободно избранных представителей. Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, мы обращаемся к вам. Африка знает значение этого слова, а вы?» — пишут активисты.

Также африканцы выступили против западных СМИ, которые регулярно проводят дезинформационные кампании. По словам населения, они демонстрируют мировой общественности картину, далекую от событий, которые действительно происходят в странах Черного континента.

Ранее протестующие в Буркина-Фасо заблокировали проезд французскому конвою, направлявшемуся из Кот-д’Ивуара в Республику Нигер. Через несколько дней после этой акции в Нигере произошли столкновения между правоохранительными органами и демонстрантами, поддержавшими соседей из Уагадугу. В результате инцидента погибли два участника митинга.

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