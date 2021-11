Жители нескольких африканских государств провели масштабные антифранцузские митинги. Люди требуют от Пятой республики прекратить вмешиваться в дела суверенных государств и заняться решением собственных проблем.

#Niger #mali #chad #Ethiopia all are saying that same #NoMore Join the movement pic.twitter.com/FW1dhd2b19

Протестные акции прошли под лозунгами «NO MORE» и «Africa united». Демонстрации охватили Эфиопию, Мали, Чад и Нигер. Митингующие призывают население соседних государств сплотиться и дать отпор агрессивной политике коллективного Запада, который десятилетиями нарушает суверенитет независимых стран и пытается навязать им собственные взгляды.

Также участники шествия потребовали вывода французского военного контингента. Демонстранты напомнили, что именно солдаты Пятой республики участвовали в жестоком подавлении мирного митинга, прошедшего в Буркина-Фасо.

"Democracy is a system of government in which power is vested in the people and exercised by them directly or through freely elected representatives." This definition is for @POTUS @EmmanuelMacron @BorisJohnson

Africa knows its meaning, do you? #Nomore #AfricaUnite pic.twitter.com/gKIJCMXJJV