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Происшествия
Фургалу предъявили окончательное обвинение
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Фургалу предъявили окончательное обвинение

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 21:24
Происшествия
Фургалу предъявили окончательное обвинение
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 ноября. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение в мошенничестве и руководстве преступной группой. Расследование завершилось.

Фигуранту уголовного дела и его защитникам объявили о завершении расследования и предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Защита не стала комментировать этот факт.

Ранее сообщалось, что экс-главе Хабаровского края выдвинули новое обвинение «по экономическим делам». С предъявленными обвинениями Фургал не согласился.

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