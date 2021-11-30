Москва, 30 ноября. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение в мошенничестве и руководстве преступной группой. Расследование завершилось.

Фигуранту уголовного дела и его защитникам объявили о завершении расследования и предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Защита не стала комментировать этот факт.

Ранее сообщалось, что экс-главе Хабаровского края выдвинули новое обвинение «по экономическим делам». С предъявленными обвинениями Фургал не согласился.