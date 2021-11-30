Студенты ЦАР начнут изучение русского языка в 2022 году

Банги, 30 ноября. Русский язык станет обязательной дисциплиной в центральноафриканских высших учебных заведениях уже в 2022 году, сообщил генеральный секретарь университета Банги Жан Кокиде.

«Мы активно ведем подготовку к введению нового предмета, чтобы эффективно обучать студентов. Уже в 2022-2023 мы начнем занятия», — заявил Кокиде.

Министр образования ЦАР Абубакар Мукадас Нура уже запланировал рабочий визит в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой отправку необходимых преподавателей в африканскую республику.

«Это поможет еще больше укрепить наше двустороннее сотрудничество. Преодоление языкового барьера сделает нас ближе к дружественной России и позволит в дальнейшем заниматься большим количеством совместных проектов», — объяснил глава ведомства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее в ЦАР уже изучали русский язык, но его исключили из официальной учебной программы после завершения правления императора Жана-Бедель Бокассы в 1979 году.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выпустил соответствующую директиву, согласно которой русский язык становится частью обязательной программы в учебных заведениях ЦАР.