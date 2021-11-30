Реформы лидера ЦАР улучшили работу судебного сектора республики

Банги, 30 ноября. Арест министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба продемонстрировал непредвзятость лидера страны Фостен-Арканжа Туадера в борьбе с безнаказанностью, считают аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Президент ЦАР в основе своей политической программы поставил справедливость. По словам нашего правителя, правосудие должно быть независимым и равным для всех. Решение Туадера является четким и ясным: вину человека может доказать или опровергнуть только суд. И не важно, кем является это человек. Безнаказанности нет места в Центральноафриканской Республике», — заявил пресс-секретарь лидера ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Корреспонденты Le Potentiel Centrafricain высоко оценили вектор развития судебного сектора, избранный Фостен-Арканжем Туадера. Они отметили, что с приходом к власти действующего президента многие дела сдвинулись с мертвой точки и виновники ответили за совершенные бесчинства.

Ранее Специальный уголовный суд освободил министра животноводства ЦАР Хасана Буба в силу отсутствия доказательств его причастности к преступлениям, которые он якобы совершил.