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Реформы лидера ЦАР улучшили работу судебного сектора республики

Весь мир
Реформы лидера ЦАР улучшили работу судебного сектора республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 30 ноября. Арест министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба продемонстрировал непредвзятость лидера страны Фостен-Арканжа Туадера в борьбе с безнаказанностью, считают аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Президент ЦАР в основе своей политической программы поставил справедливость. По словам нашего правителя, правосудие должно быть независимым и равным для всех.

Решение Туадера является четким и ясным: вину человека может доказать или опровергнуть только суд. И не важно, кем является это человек. Безнаказанности нет места в Центральноафриканской Республике», — заявил пресс-секретарь лидера ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

Реформы лидера ЦАР улучшили работу судебного сектора республики
Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Корреспонденты Le Potentiel Centrafricain высоко оценили вектор развития судебного сектора, избранный Фостен-Арканжем Туадера. Они отметили, что с приходом к власти действующего президента многие дела сдвинулись с мертвой точки и виновники ответили за совершенные бесчинства.

Ранее Специальный уголовный суд освободил министра животноводства ЦАР Хасана Буба в силу отсутствия доказательств его причастности к преступлениям, которые он якобы совершил.

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