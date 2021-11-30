Банги, 30 ноября. Специальный уголовный суд освободил министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба из-под ареста, сообщает Radio Lengo Songo.

В ЦАР, как и в любом другом демократическом правовом государстве, действует презумпция невиновности. Правоохранительные органы не нашли доказательств вины министра. Тем не менее за выходом Буба на свободу последовала неоднозначная реакция со стороны аффилированной с боевиками платформы «Коалиция демократической оппозиции» (COD-2020).

Политики, которые ранее обвиняли правительство в неправомерном аресте чиновника, резко изменили взгляды на диаметрально противоположные и выступили с критикой государственного аппарата. Однако представители COD-2020 не первый раз оказались замечены за продвижением «удобной» позиции, главное правило которой — осуждение любой деятельности властей республики.

Ранее граждане ЦАР обвинили оппозиционную платформу в распространении вбросов, очерняющих репутацию российских специалистов, которые фактически спасли страну от разрушения.