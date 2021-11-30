Нелегальная застройка заповедных зон угрожает популяции слонов в Эфиопии

Аддис-Абеба, 30 ноября. Незаконная застройка заповедника «Бабилле» в эфиопском штате Оромия привела к резкому сокращению популяции слонов, сообщили исследователи Оксфордского университета и фонда BORN FREE.

Ученые проанализировали спутниковые карты и выяснили, что за 11 лет количество нелегально возведенных зданий в зоне обитания животных увеличилось до 50 тысяч. Слоны вынуждены мигрировать из-за приближения людей к пастбищам.

Исследователи предупредили, что если в ближайшее время не решить проблему, то оставшиеся 250 слонов покинут территорию заповедника. Также они могут стать жертвой браконьеров, охотящихся за чрезвычайно ценными бивнями.

Роговой материал ценен и как аксессуар, и как ингредиент для снадобий. Местные шаманы верят в его «волшебные свойства» и готовы дорого за него заплатить, чем и пользуются нелегальные охотники.

Ранее министр окружающей среды, лесов и рыболовства Южно-Африканской Республики Барбара Криси сообщила о критическом росте случаев истребления носорогов. Как и слоновьи бивни, их рога имеют высокую цену. Килограмм подобной экзотики приобретается на черном рынке более чем за 60 тысяч долларов.