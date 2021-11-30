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Орешкин представил три сценария развития экономики после появления омикрон-штамма

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 21:03
Экономика
Орешкин представил три сценария развития экономики после появления омикрон-штамма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 ноября. Эксперты объявили о появлении нового штамма коронавируса «Омикрон». Как это может повлиять на мировую экономику, предположил помощник президента России Максим Орешкин. Три представленных им на форуме «Россия зовет» сценария развития ситуации приводит «Коммерсантъ».

По мнению Орешкина, самым «тяжелым» станет вариант, когда омикрон-штамм будет обходить вакцины. Это может запустить всю историю с пандемией по новой. Вирус будет распространяться быстрее при высокой тяжести заболевания, к тому же он сможет обходить существующие вакцины и тесты.

Второй сценарий Орешкин назвал «Ложная тревога». Штамм окажется не настолько опасным, как представляется сейчас, и о нем перестанут вспоминать так же, как и о других, выявленных в последнее время.

Из третьего, позитивного сценария следует, что тяжесть заболевания будет не очень высокой. Однако вирус будет распространяться быстро, что приведет к вытеснению «дельты».

Врачи Евросоюза ранее сообщили, что серьезных осложнений у заболевших омикрон-штаммом коронавируса пока не выявлено.

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орешкин пандемия коронавирус омикрон
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