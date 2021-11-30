Друг Градского Караулов заявил, что композитор никому не был нужен перед смертью

Москва, 30 ноября. Музыкант и журналист Андрей Караулов поделился подробностями последних дней жизни композитора Александра Градского, в том числе рассказал об одиночестве исполнителя.

Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет, его не стало 28 ноября. Незадолго до смерти композитор оформил брак с возлюбленной Мариной Коташенко, но друг артиста Караулов утверждает, что его товарищ был одинок незадолго до своего ухода. Журналист признался на своем YouTube-канале, что композитора некому было окружить вниманием перед его смертью.

«Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно… Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах», — поделился друг композитора.

После смерти Градского одним из самых острых тем оказался вопрос наследства. Источник ФАН заявил, что близким композитора не достанется роскошный дом — тот уже давно принадлежит бывшей жене артиста.