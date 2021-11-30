Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 22:14
21:55
Общество
Самарская область в 2022 году получит рекордную сумму из федерального бюджета
21:42
Происшествия
Самолеты из Петербурга и Краснодара ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи
21:36
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу семь автомобилей
21:36
Политика
Один из участников штурма Капитолия обратился к российскому ФБР за помощью
21:33
Общество
Больше половины депутатов из Отрадного Самарской области нарушили закон о коррупции
21:30
Общество
«Крепи плуг на КамАЗ»: автоэксперт Попов предложил властям Петербурга расширить «дворник-шеринг»
21:29
Весь мир
Неоколониальная политика Франции привела к масштабным митингам в нескольких странах Африки
21:26
Происшествия
Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра
21:25
Весь мир
Студенты ЦАР начнут изучение русского языка в 2022 году
21:24
Происшествия
Фургалу предъявили окончательное обвинение
Все новости

Друг Градского Караулов заявил, что композитор никому не был нужен перед смертью

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 21:01
Общество
Друг Градского Караулов заявил, что композитор никому не был нужен перед смертью
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 30 ноября. Музыкант и журналист Андрей Караулов поделился подробностями последних дней жизни композитора Александра Градского, в том числе рассказал об одиночестве исполнителя.

Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет, его не стало 28 ноября. Незадолго до смерти композитор оформил брак с возлюбленной Мариной Коташенко, но друг артиста Караулов утверждает, что его товарищ был одинок незадолго до своего ухода. Журналист признался на своем YouTube-канале, что композитора некому было окружить вниманием перед его смертью.

«Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно… Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах», — поделился друг композитора.

После смерти Градского одним из самых острых тем оказался вопрос наследства. Источник ФАН заявил, что близким композитора не достанется роскошный дом — тот уже давно принадлежит бывшей жене артиста.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Друг Градского Караулов заявил, что композитор никому не был нужен перед смертью
смерть градский артист
Комментировать