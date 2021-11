Федеральный суд приостановил указ администрации Байдена о вакцинации медработников

Вашингтон, 30 ноября. Федеральный суд США заблокировал в 10 штатах требование администрации Байдена об обязательной вакцинации медицинских работников.

По мнению окружного судьи США Мэтью Шелпа, агентство, издавшее постановление, обязывающее медицинских работников проходить вакцинацию от COVID-19, превысило свои полномочия.

Он указал, что решение CMS изменило баланс сил между федеральным правительством и правительствами штатов.

Постановление, вынесенное судьей 30 ноября, запрещает американским центрам медицинской помощи и услуг Medicaid (CMS) обеспечивать выполнение своего указа по вакцинации медицинских работников до тех пор, пока суд не сможет заслушать судебные иски, поданные 10 штатами.

В свою очередь представители CMS заявили, что непривитый медицинский персонал представляет угрозу для безопасности пациентов, добавив при этом, что агентство пересматривает установленные правила о вакцинации.

