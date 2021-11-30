Федеральный суд приостановил указ администрации Байдена о вакцинации медработников

Вашингтон, 30 ноября. Федеральный суд США заблокировал в 10 штатах требование администрации Байдена об обязательной вакцинации медицинских работников.

По мнению окружного судьи США Мэтью Шелпа, агентство, издавшее постановление, обязывающее медицинских работников проходить вакцинацию от COVID-19, превысило свои полномочия.

Biden Vaccine Rule For Health Workers Blocked In 10 States - https://t.co/p8KXyFby1v#worldwidetweets pic.twitter.com/GnSqm7uwhp — WorldWide Tweets (@WorldWideTweet3) November 30, 2021

Он указал, что решение CMS изменило баланс сил между федеральным правительством и правительствами штатов.

«Конгресс не дал четкого разрешения CMS на принятие этого политически и экономически обширного мандата, который изменяет федеральные полномочия», — написал он.

Постановление, вынесенное судьей 30 ноября, запрещает американским центрам медицинской помощи и услуг Medicaid (CMS) обеспечивать выполнение своего указа по вакцинации медицинских работников до тех пор, пока суд не сможет заслушать судебные иски, поданные 10 штатами.

В свою очередь представители CMS заявили, что непривитый медицинский персонал представляет угрозу для безопасности пациентов, добавив при этом, что агентство пересматривает установленные правила о вакцинации.

ICYMI CMS responds after federal judge halts vaccine requirement for health care workers in 10 states #ksleg #moleg https://t.co/dB5yDKLC9H — Bryan Lowry (@BryanLowry3) November 30, 2021

Это стало второй значимой победой противников обязательной вакцинации после того, как в начале этого месяца апелляционный суд приостановил действие указа президента, касающегося прививок для сотрудников компаний, в которых работает более 100 человек.

Постановление суда будет иметь действие в 10 республиканских штатах, генеральные прокуроры которых ранее обратились в суд с требованием признать правило, установленное CMS, незаконных, включая: Миссури, Небраску, Арканзас, Канзас, Айову, Вайоминг, Аляску, Южную и Северную Дакоту и Нью-Гэмпшир.