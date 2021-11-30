TWP: Байден готовится к виртуальной встрече с Путиным

Вашингтон, 30 ноября. Президент США Джо Байден готовится к виртуальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Президенты России и США должны встретиться в следующем месяце, уточняет американское издание. Белый дом поднял на рассмотрение варианты сдерживания «вторжения» РФ на Украину, отметили журналисты.

«Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным», — пишет газета.

Президент США ранее говорил, что пообщается с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Представители РФ допускали возможность беседы с Байденом до конца 2021 года.

Российский лидер также поддержал намерение президента США участвовать в выборах 2024 года, передает НСН. Путин сказал об этом в ходе форума «Россия зовет!». Президент при этом опроверг слухи о якобы вводе российских войск на Украину. По словам Путина, ничего подобного не происходило.