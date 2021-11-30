Губернатор Севастополя Развожаев пообещал показать Лукашенко исторические места

Севастополь, 30 ноября. Лидера Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места города, а также совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, белорусскому президенту также расскажут о реализации новых масштабных проектов. Соответствующее заявление губернатор Севастополя сделал в беседе с РИА Новости.

«Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани. В Севастополе хорошо в любое время года», — подчеркнул Развожаев.

Ранее Лукашенко рассказал, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью Российской Федерации. По его словам, у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным «побыть в Крыму», сообщала Национальная Служба Новостей.

Помимо этого, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что интервью с президентом Белоруссии может быть сопряжено с рядом самых неожиданных рисков и опасностей. Он отметил, что беседа с Лукашенко продолжалась более двух часов, и глава государства был предельно откровенным и открытым.