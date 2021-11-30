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Выставка картин российских художников «Азбука шедевра» откроется в Подмосковье 18 декабря

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 20:58
Общество
Выставка картин российских художников «Азбука шедевра» откроется в Подмосковье 18 декабря
wikipedia.org

Москва, 30 ноября. Выставка картин российских художников под названием «Азбука шедевра» откроется 18 декабря в подмосковном музее «Новый Иерусалим».

Посетители смогут полюбоваться и изучить картины 81 художника, среди которых работы Карла Брюллова, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Валентина Серова, Ивана Айвазовского и других авторов, сообщает телеканал «360».

«Эта экспозиция вызывает огромный интерес, является очень значимой. Она интересна по содержанию, поскольку позволяет жителям и гостям Подмосковья увидеть произведения, которые хранятся в фондах музеев страны», — заявила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

По ее словам, новая выставка станет главным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Виртуозова отметила, что «Азбука шедевра» не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Традиционный проект «Зима в Подмосковье» уже стартовал в Московской области. В этом году он включает в себя шесть мероприятий, среди которых есть выставки и ярмарки.

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подмосковье выставка художники
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