Шквалистый ветер с корнем выдрал 198-летний тургеневский дуб в Орловской области

Орел, 30 ноября. Ураганный ветер стал причиной падения 198-летнего дуба, который посадил в Орловской области известный русский писатель Иван Тургенев.

Дерево вырвало с корнем, поскольку порывы ветра на территории региона достигали 30 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

Стихия нанесла усадебному парку непоправимый ущерб. В частности, погибли несколько старых ясеней, берез, елей и лип. Но самой страшной потерей, по словам специалистов, стало падение природной реликвии — тургеневского дуба, внесенного в реестр старовозрастных деревьев.

«Дуб, который был посажен Иваном Сергеевичем Тургеневым, являлся не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, но и живым символом любви к родине», — подчеркнул директор музея Сергей Ступин.

Последствия мощного урагана в Республике Крым ранее сняли на видео. Так, разбушевавшийся ветер снес забор в ЖК «Жигулина роща» в Симферополе.