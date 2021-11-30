Политолог Джангиров: у США появились проблемы из-за фейков о российском «вторжении»

Киев, 30 ноября. Раздувание антироссийской истерии вокруг Украины обернулось для Госдепа США неприятными итогами, заявил политолог Дмитрий Джангиров.

В эфире YouTube-канала «Перший козацький» эксперт заявил, что за распространением фейков о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину стоят отдельные политические силы в Вашингтоне. По его словам, некоторые представители американского истеблишмента рассчитывают, что с помощью информационной атаки на РФ им удастся сорвать или осложнить встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, передает «Экономика сегодня».

«Что интересно, Госдеп и Национальная разведка США эту истерию раздувают, а Пентагон и военная разведка выступают "голубями мира"», – объяснил он.

Федеральное агентство новостей /

Джангиров напомнил, что подразделения ВС РФ в западных областях страны находились постоянно. Их присутствие там напрямую связано с вопросами обеспечения безопасности России. Однако США пытаются манипулировать цифрами, тиражируя слухи о военной угрозе. В конечном счете Белый дом настолько заигрался, что не заметил, как из-за его вбросов появились неожиданные проблемы у самих США.

«Развернулась дискуссия о том, насколько США нужна Украина, и насколько ее поддержка может спровоцировать Россию, и нужно ли это сейчас Соединенным Штатам. Эти рассуждения порождены именно данным вбросом», – подытожил эксперт.

Ранее в Кремле неоднократно говорили, что Россия ни на кого не собирается нападать. В СВР подчеркивали, что заявления о готовящемся российском «вторжении» являются злонамеренной пропагандой американцев.