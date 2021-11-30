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Депутат Рады Соха покинул фракцию «Слуга народа» из-за кадровой политики Зеленского

Политика
Депутат Рады Соха покинул фракцию «Слуга народа» из-за кадровой политики Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 30 ноября. Депутат Верховной рады Украины Роман Соха заявил об уходе из фракции «Слуга народа». Свое решение он объяснил тем, что разочаровался в кадровой политике президента Владимира Зеленского.

По словам парламентария, он с первого дня поддерживал главу государства, однако кадровые перестановки в администрации изменили его позицию. Он напомнил Зеленскому об обещании назначать на высокие должности людей, которые не причастны к коррупции.

«Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну», — сказал во время выступления Соха.

Ранее стало известно, что Зеленский располагает информацией о планируемом госперевороте на Украине, передает НСН. По его словам, к этому может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов.

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украина зеленский рада соха
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