Депутат Рады Соха покинул фракцию «Слуга народа» из-за кадровой политики Зеленского

Киев, 30 ноября. Депутат Верховной рады Украины Роман Соха заявил об уходе из фракции «Слуга народа». Свое решение он объяснил тем, что разочаровался в кадровой политике президента Владимира Зеленского.

По словам парламентария, он с первого дня поддерживал главу государства, однако кадровые перестановки в администрации изменили его позицию. Он напомнил Зеленскому об обещании назначать на высокие должности людей, которые не причастны к коррупции.

«Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну», — сказал во время выступления Соха.

Ранее стало известно, что Зеленский располагает информацией о планируемом госперевороте на Украине, передает НСН. По его словам, к этому может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов.