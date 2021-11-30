Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 22:13
21:55
Общество
Самарская область в 2022 году получит рекордную сумму из федерального бюджета
21:42
Происшествия
Самолеты из Петербурга и Краснодара ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи
21:36
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу семь автомобилей
21:36
Политика
Один из участников штурма Капитолия обратился к российскому ФБР за помощью
21:33
Общество
Больше половины депутатов из Отрадного Самарской области нарушили закон о коррупции
21:30
Общество
«Крепи плуг на КамАЗ»: автоэксперт Попов предложил властям Петербурга расширить «дворник-шеринг»
21:29
Весь мир
Неоколониальная политика Франции привела к масштабным митингам в нескольких странах Африки
21:26
Происшествия
Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра
21:25
Весь мир
Студенты ЦАР начнут изучение русского языка в 2022 году
21:24
Происшествия
Фургалу предъявили окончательное обвинение
Все новости

Генерал Попов ответил на заявление Польши о «слабом месте» ВДВ РФ

Армия
Генерал Попов ответил на заявление Польши о «слабом месте» ВДВ РФ
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 30 ноября. Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов не оставил без внимания слова польских аналитиков о «слабом месте» Воздушно-десантных войск РФ и одной фразой поставил их на место.

В Варшаве полагают, что арсенал авиационного парка ВДВ РФ довольно скромный, поэтому мощь этих войск используется «на полную катушку». Аналитики польского издания Defence24 отметили, что имеющихся боевых единиц России не хватит для высадки даже одной дивизии.

Генерал-майор Попов обрушился с критикой на подобные заявления и в беседе с «Народными Новостями» отметил, что в их основе может лежать фактор зависти. На данный момент поляки находятся по другую сторону баррикад, добавил летчик.

«Сейчас поляки требуют большого внимания, так как переходят в систему НАТО с ее определенными стандартами. Поэтому, наверное, поляки сейчас отрабатывают свой хлеб, который им с "доброй руки" предлагают натовцы», — уточнил он.

При этом ранее аналитики китайского издания Sohu восхитились темпами развития российской армии. РФ смогла добиться больших успехов в области разработок оружия и модернизации военной техники, считают они.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генерал Попов ответил на заявление Польши о «слабом месте» ВДВ РФ
польша владимир попов вдв рф
Комментировать