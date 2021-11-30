Генерал Попов ответил на заявление Польши о «слабом месте» ВДВ РФ

Москва, 30 ноября. Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов не оставил без внимания слова польских аналитиков о «слабом месте» Воздушно-десантных войск РФ и одной фразой поставил их на место.

В Варшаве полагают, что арсенал авиационного парка ВДВ РФ довольно скромный, поэтому мощь этих войск используется «на полную катушку». Аналитики польского издания Defence24 отметили, что имеющихся боевых единиц России не хватит для высадки даже одной дивизии.

Генерал-майор Попов обрушился с критикой на подобные заявления и в беседе с «Народными Новостями» отметил, что в их основе может лежать фактор зависти. На данный момент поляки находятся по другую сторону баррикад, добавил летчик.

«Сейчас поляки требуют большого внимания, так как переходят в систему НАТО с ее определенными стандартами. Поэтому, наверное, поляки сейчас отрабатывают свой хлеб, который им с "доброй руки" предлагают натовцы», — уточнил он.

При этом ранее аналитики китайского издания Sohu восхитились темпами развития российской армии. РФ смогла добиться больших успехов в области разработок оружия и модернизации военной техники, считают они.