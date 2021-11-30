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Экономист Чирков перечислил главные изменения после повышения МРОТ в России

Экономика
Экономист Чирков перечислил главные изменения после повышения МРОТ в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 ноября. Повышение минимального размера оплаты труда не только приведет к повышению социальных выплат, но и затронет другие аспекты. Так считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.

Эксперт призвал посмотреть на этот показатель с точки зрения налогообложения. После изменений работодатель будет укрывать от налогов меньшую часть реальной заработной платы. Кроме того, увеличение на 8% нельзя воспринимать в качестве значительного из-за высоких темпов инфляции.

«Он сильно повлияет на сбор налогов с положительной точки зрения. Мы понимаем, каким образом работодатель минимизирует свои расходы, учитывая, что он не может выплатить официальную часть меньше МРОТ. Государство в этом плане даже о себе заботится. Кроме того, мы понимаем, что некоторые обязательные выплаты тоже будут индексироваться, в том числе и алименты, потому что все платят по минималке», — цитирует Чиркова Общественная Служба Новостей.

Бюджетный комитет Совета Федерации ранее выступил в поддержку предложенного президентом Владимиром Путиным повышения прожиточного минимума и МРОТ.

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