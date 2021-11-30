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Министр финансов США Йеллен пригрозила России «мощным финансовым давлением»

Политика
Министр финансов США Йеллен пригрозила России «мощным финансовым давлением»
pixabay.com

Вашингтон, 30 ноября. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала уместным финансовое давление на Россию.

В ходе слушаний в Сенате США конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен, выразив надежду на «мощный посыл» в отношении российских властей о возможности оказания «мощного финансового давления» на Москву. В качестве причин он назвал «наращивание военного присутствия» на границе с Украиной.

«Я согласна. Это будет уместно», — ответила ему министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявления ряда западных стран, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину. По словам Путина, нужно сосредоточиться на налаживании отношений, чтобы никто не испытывал угроз. Слухи о якобы вводе войск ВС РФ на Украину распространялись еще в начале года, но ничего подобного не произошло, добавил он.

Как сообщили в МИД РФ, беспилотники и самолеты-разведчики НАТО ежедневно патрулируют у границ России. Информация об этом фиксируется российскими военными. Каждую неделю средства объективного контроля выявляют около границ страны более 50 летательных аппаратов Альянса, передает НСН.

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россия сша йеллен
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