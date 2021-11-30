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Каир с новой административной столицей Египта свяжет монорельс

Весь мир
Каир с новой административной столицей Египта свяжет монорельс
wikipedia.org  /  igor_f / Creative Commons Attribution 3.0

Каир, 30 ноября. В новую административную столицу (НАС) Египта из нынешней проложат монорельс. Объект на стадии строительства. 

Линия длиной 47 км соединит район Большого Каира с будущим городом. Первый в североафриканской стране беспилотный поезд запустят в 2023 году.

Новый административный центр — Ведиан строят с 2015 года. Город в стиле хай-тек расположен в пустыне в 50 км к востоку от Каира. Общая площадь составляет более 500 квадратных километров и рассчитана на 6,5 миллиона человек. Связать обе столицы планируют с помощью различных транспортных сетей.

В начале месяца кабмин объявил, что последовательный перевод госслужащих в НАС стартует в декабре. Однако переселение ряда ведомств отложено на неопределенный срок.

Каир с новой административной столицей Египта свяжет монорельс
Федеральное агентство новостей /

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египет каир ведиан новая административная столица
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