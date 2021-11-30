Каир с новой административной столицей Египта свяжет монорельс

Каир, 30 ноября. В новую административную столицу (НАС) Египта из нынешней проложат монорельс. Объект на стадии строительства.

Линия длиной 47 км соединит район Большого Каира с будущим городом. Первый в североафриканской стране беспилотный поезд запустят в 2023 году.

Новый административный центр — Ведиан строят с 2015 года. Город в стиле хай-тек расположен в пустыне в 50 км к востоку от Каира. Общая площадь составляет более 500 квадратных километров и рассчитана на 6,5 миллиона человек. Связать обе столицы планируют с помощью различных транспортных сетей.

В начале месяца кабмин объявил, что последовательный перевод госслужащих в НАС стартует в декабре. Однако переселение ряда ведомств отложено на неопределенный срок.