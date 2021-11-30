Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 22:12
21:55
Общество
Самарская область в 2022 году получит рекордную сумму из федерального бюджета
21:42
Происшествия
Самолеты из Петербурга и Краснодара ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи
21:36
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу семь автомобилей
21:36
Политика
Один из участников штурма Капитолия обратился к российскому ФБР за помощью
21:33
Общество
Больше половины депутатов из Отрадного Самарской области нарушили закон о коррупции
21:30
Общество
«Крепи плуг на КамАЗ»: автоэксперт Попов предложил властям Петербурга расширить «дворник-шеринг»
21:29
Весь мир
Неоколониальная политика Франции привела к масштабным митингам в нескольких странах Африки
21:26
Происшествия
Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра
21:25
Весь мир
Студенты ЦАР начнут изучение русского языка в 2022 году
21:24
Происшествия
Фургалу предъявили окончательное обвинение
Все новости

Жена Петросяна Татьяна Брухунова сравнила себя с Чужим

Шоу-бизнес
Жена Петросяна Татьяна Брухунова сравнила себя с Чужим
instagram.com  /  @petrosyanevgeny

Москва, 30 ноября. Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала поклонникам чувство юмора в новой публикации в соцсети Instagram. Звезда поделилась забавным фото и отметила свое сходство с ксеноморфом из фильма «Чужой».

Брухунова наслаждается семейной жизнью в браке с Петросяном, несмотря на многочисленную критику в свой адрес после развода звезды с Еленой Степаненко. Новая избранница артиста не стесняется делиться счастливыми моментами — так, она опубликовала забавный пост в Stories, где самоиронично отметила, что ее осенний наряд напоминает Чужого.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова сравнила себя с Чужим
Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Недавно Брухунова также продемонстрировала чувство юмора, когда ее заподозрили в новой беременности в браке с Петросяном. Жена артиста опровергла эти домыслы и самоиронично отметила, что просто является толстой.

Несмотря на чувство юмора, иногда Брухунова не стесняется ставить интернет-пользователей на место. Так, жена Петросяна не так давно решила устроить подписчикам урок грамотности — поводом стало раздражающее ее слово «волнительно». Звезда отметила, что его не существует в русском языке, и спровоцировала дискуссии на эту тему в комментариях к посту.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Жена Петросяна Татьяна Брухунова сравнила себя с Чужим
петросян звезды брухунова
Комментировать