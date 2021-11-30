Жена Петросяна Татьяна Брухунова сравнила себя с Чужим

Москва, 30 ноября. Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала поклонникам чувство юмора в новой публикации в соцсети Instagram. Звезда поделилась забавным фото и отметила свое сходство с ксеноморфом из фильма «Чужой».

Брухунова наслаждается семейной жизнью в браке с Петросяном, несмотря на многочисленную критику в свой адрес после развода звезды с Еленой Степаненко. Новая избранница артиста не стесняется делиться счастливыми моментами — так, она опубликовала забавный пост в Stories, где самоиронично отметила, что ее осенний наряд напоминает Чужого.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Недавно Брухунова также продемонстрировала чувство юмора, когда ее заподозрили в новой беременности в браке с Петросяном. Жена артиста опровергла эти домыслы и самоиронично отметила, что просто является толстой.

Несмотря на чувство юмора, иногда Брухунова не стесняется ставить интернет-пользователей на место. Так, жена Петросяна не так давно решила устроить подписчикам урок грамотности — поводом стало раздражающее ее слово «волнительно». Звезда отметила, что его не существует в русском языке, и спровоцировала дискуссии на эту тему в комментариях к посту.