Президент Ливана выразил надежду на стабилизацию отношений с Саудовской Аравией

Бейрут, 30 ноября. Президент Ливана Мишель Аун выразил желание установить «лучшие» отношения с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива на фоне продолжающегося дипломатического раскола с монархиями региона.

Глава республики в беседе с журналистом Al Jazeera сообщил, что его страна стремится к примирению с Эр-Риядом и восстановлению связей, разорванных из-за скандала вокруг интервью министра информации Джорджа Кордахи.

President Michel Aoun tells Al Jazeera, Lebanon is seeking to mend ties with Saudi, other GCC states, amid ongoing rift. https://t.co/JMVFup3g0J — Mark Rossini (@MarkRossini) November 30, 2021

В беседе, записанной еще до занятия чиновником его должности, он назвал действия йеменских хуситов защитой от внешней агрессии. Ряд государств региона, а также противостоящие повстанцам страны-участницы арабской коалиции — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты — выразили по этому поводу резкий протест, выслали ливанских послов и отозвали своих.

Мишель Аун, как и сам Кордахи, подчеркивал, что эти слова являлись личным мнением и не отражали официальную позицию правительства. Однако Эр-Рияд не изменил своего мнения по данному вопросу. В то же время проиранская «Хезболла», за влияние которой саудовские власти издавна критиковали Бейрут, одобрила озвученную министром позицию.

Statements made by #Lebanon's Minister of Information George Kordahi have triggered a diplomatic crisis between his country and #SaudiArabia.https://t.co/PpTqP1RcwN — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) November 25, 2021

На этой почве премьер-министр республики Наджиб Микати попытался заручиться поддержкой иностранных государств в качестве посредников. Также он неоднократно намекал Кордахи на то, чтобы тот оставил свой пост в качестве жеста доброй воли, который бы остудил накал в отношениях с Эр-Риядом и позволил бы сесть за стол переговоров.

В то же время сам Мишель Аун, по его словам, не просил министра подать в отставку, поскольку тот выполняет свои обязанности на благо Ливана.

Ранее президент Ливана встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Помимо вопросов двухсторонних отношений, в беседе они обсудили и кризис между Бейрутом и Эр-Риядом, в котором Доха выразила готовность стать медиатором. Также Аун призвал Аль Тани помочь Ливану инвестициями, которые жизненно необходимы стране для выхода из кризиса.

Стоит отметить, что инцидент с Кордахи сказался и на усугублении экономического кризиса в Ливане, поскольку Эр-Рияд разорвал с Бейрутом и торговые связи. В последние дни из-за тяжелейшей финансовой ситуации в стране вспыхнула очередная волна протестов. Участники акций перекрыли дороги в столице и требуют от правительства предпринять шаги для выхода из ситуации.

After widespread calls yesterday, several roads blocked this morning all over #Lebanon amid worsening crisis. Such nationwide protests have been rare these past months. Some accusing Future mvt of being behind this. They denied. (Photo OLJ) pic.twitter.com/nxG2P3fA1z — Matthieu Karam (@MatthieuKaram) November 29, 2021

В настоящее время из-за обвала валюты и истощения банковских резервов страна не может закупать топливо. В свою очередь, это парализовало не только движение на дорогах, но и работу электростанций, а также, как следствие, всей остальной жизненно важной инфраструктуры, включая медицинские учреждения.