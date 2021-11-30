Sohu: трюки высшего пилотажа Су-37 в Фарнборо позволили России заработать 10 млрд долларов

Пекин, 30 ноября. Российская казна пополнилась на 10 миллиардов долларов благодаря эффектному выступлению истребителя Су-37 в рамках международного авиасалона Farnborough в 1996 году, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что на выставке, проходящей в Великобритании близ одноименного города Фарнборо, Россия представила прототип нового самолета, построенного на базе Су-27. Как передает «ПолитРоссия», экипаж истребителя продемонстрировал в рамках авиашоу трюки высшего пилотажа, которые невероятно впечатлили гостей авиасалона.

Эксперты указывают, что больше всего российской новинкой заинтересовались делегаты из Индии. Вскоре после этого они прибыли в Москву, чтобы обсудить разработку новых истребителей. В ходе переговоров российская сторона продемонстрировала другой свой проект — Су-30, который произвел на индийских военных даже большее впечатление, чем Су-37.

В итоге Москва и Нью-Дели заключили соглашение на разработку перспективных истребителей, впоследствии получивших название Су-30МКИ. На сегодняшний день Индия приобрела 242 таких машины, что принесло России 10 млрд долларов.

«Россия заработала более 10 млрд при помощи одного самолета. Это беспрецедентный случай на международном рынке вооружения», — заключили аналитики из Китая.

Ранее издание EurAsian Times сообщало, что Нью-Дели продолжит развитие военно-технического партнерства с Москвой. Кроме этого, контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, передает RT.