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Генсек НАТО Столтенберг назвал диалог с Россией жизненно необходимым для Альянса

Политика
Генсек НАТО Столтенберг назвал диалог с Россией жизненно необходимым для Альянса
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Брюссель, 30 ноября. Главы Министерств иностранных дел стран НАТО указали на необходимость контактов с Москвой, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств считают диалог с Россией жизненно необходимым. Об этом Столтенберг сказал по итогам пресс-конференции в Риге.

«Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу. Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию», — подчеркнул он.

Ранее глава НАТО в обращении к представителям входящих в Альянс государств призвал осознать отличия между союзниками и партнерами, передает НСН. Первые могут рассчитывать на защиту согласно Пятой статье устава военного блока, а для вторых таких гарантий не предусмотрено, пояснил Столтенберг.

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