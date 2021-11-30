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Леонков: обновленный Ту-160 на долгие годы обезопасит границы России от провокаций НАТО

Армия
Леонков: обновленный Ту-160 на долгие годы обезопасит границы России от провокаций НАТО
avia.pro

Москва, 30 ноября. Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 остудит «горячие головы» противников России, которые планируют против нее провокации.

В публикации газеты «Взгляд» говорится, что в ближайшем будущем пройдут испытания улучшенного российского ракетоносца с обновленной геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Новость о тестировании самолета, который является важным компонентом ядерной триады государства, вызвала бурное обсуждение среди аналитиков со всего мира. Специалисты отмечают, что Москве удалось совершить прорыв в двигателестроении, а также установить ядерный паритет в отношениях с НАТО.

«И он также охлаждает некоторые "горячие головы" от желания затеять что-то маленькое и термоядерное, давая нам определенные преимущества», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

На сегодняшний день Ту-160 является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком, который может поддерживать сверхзвуковую скорость около двух чисел Маха в течение 45 минут. По словам Леонкова, американские самолеты попросту не в состоянии его перехватить.

Леонков: обновленный Ту-160 на долгие годы обезопасит границы России от провокаций НАТО
wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Подчеркивается, что благодаря прорыву в военно-техническом секторе России удалось на долгие годы обезопасить свои воздушные границы от провокаций НАТО. По словам эксперта, это имеет огромное значение на фоне участившихся антироссийских выпадов со стороны Запада.

Ранее в США назвали неудивительным тот факт, что РФ решила возобновить производство Ту-160. Американские специалисты говорят, что «Белые лебеди» обладают впечатляющими возможностями.

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