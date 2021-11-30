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Сын актрисы Елены Яковлевой попал под волну хейта после публикации фото с татуировками

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 20:35
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой попал под волну хейта после публикации фото с татуировками
 /  Денис Сорокин

Москва, 30 ноября. Актриса Елена Яковлева не ведет лично страницы в социальных сетях, но в Instagram существует аккаунт ее фанатов, посвященный творчеству и жизни народной артистки РФ. Опубликованное там фото звезды с сыном вызвало целую волну хейта.

В День матери в аккаунте появилось фото Яковлевой с ее 29-летним сыном Денисом Шальных. На снимке видны татуировки на лице молодого человека. Некоторые интернет-пользователи в комментариях осудили парня за эксперименты над внешностью.

Сын актрисы Елены Яковлевой попал под волну хейта после публикации фото с татуировками
Prt Scr instagram.com / @elenayakovleva_fan

«Как же он себя изуродовал… Жалко»;

«Гюльчатай, открой личико»;

«Мы вам сочувствуем», — говорится в самых «мягких» комментариях.

Другие пользователи Сети поддержали молодого человека, заявив, что это всего лишь татуировки, в которых нет никакого уродства. Сын Яковлевой учился на режиссера, позже бросил учебу и занялся бодибилдингом. Он также работал в школе, фитнес-тренером, снимался в сериале «Склифосовский».

Ранее Шальных попытался избавиться от части татуировок на лице ради матери. Но от косметологической процедуры молодой человек получил ожоги.

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дети актриса яковлева
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