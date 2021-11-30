Политолог Пискорский: США не приняли проект оборонного бюджета из-за санкций по «СП-2»

Варшава, 30 ноября. Республиканская партия США заблокировала проект оборонного бюджета на 2022 год на фоне нехватки в документе санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», рассказал польский политолог Матеуш Пискорский.

По словам эксперта, Сенат США не смог прийти к соглашению и принять оборонный бюджет, поскольку республиканцы потребовали обсудить «российскую угрозу». Лидер партии в сенате Митч Макконнелл объяснял, что речь идет о снабжении Украины оружием, а также санкциях по «Северному потоку — 2», передает «Народные Новости».

Польский политолог рассказал, что Республиканская партия решила просто заблокировать «вражеский» законопроект, который предложила Администрация президента США Джо Байдена. Он уточнил, что в этой ситуации дело не только во внутриполитическом противостоянии, но и в практике лоббизма, которая распространена в стране. Так Пискорский объяснил, как «Северный поток — 2» стал камнем преткновения в США.

«Позиция большинства республиканцев заключается в том, чтобы еще раз заблокировать ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". Это отражение того, что Республиканская партия, а это было понятно еще во время президентского срока Трампа, представляет интересы определенного круга крупных игроков, в том числе энергетического сектора. Они пытаются оказать давление на администрацию Байдена, чтобы ввести новые санкции против России», — объяснил политолог.

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Ранее депутат бундестага Клаус Эрнст рассказал, что Германия не должна соглашаться с требованием США остановить «Северный поток — 2». Он отметил, что газопровод поможет стабилизировать цены на энергоресурсы, сообщала Национальная Служба Новостей.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что конгрессмены-республиканцы делают все, чтобы осложнить жизнь Байдену и помешать ему в выстраивании конструктивного диалога с Россией. Так он прокомментировал новость о том, что члены Республиканской партии заблокировали быстрое прохождение в сенате закона об оборонном бюджете США.