Ирак использовал китайские технологии для модернизации советских Т-72

Москва, 30 ноября. Иракские военные во время вооруженного противостояния с Ираном опирались на советскую бронетехнику, улучшая ее возможности за счет наработок китайских инженеров, сообщает издание «Российская газета».

По данным СМИ, хотя отношения между Советским Союзом и Китаем были достаточно сложными, Ирак смог использовать технологии обеих держав. Так, Т-72 «Урал» и Т-72М1 служили в одном ряду с китайскими Type-59-I и Type-69-IIG. Более того, некоторые элементы китайских машин перекочевали на иракские Т-72.

К примеру, советские танки оснастили бортовыми экранами китайского производства, что позволило усилить защиту техники. Также на Т-72 устанавливали китайские генераторы оптических помех.

Ранее военный журналист Александр Михайлов заявил, что модернизированные танки Т-72, оснащенные современными средствами поражения, могут и сейчас эффективно выполнять боевые задачи. Также в экспертном сообществе оценили машины Т-90МС, передает RT.