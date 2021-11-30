Тунис высказался о решении Ливии покинуть Совет мира и безопасности АС в пользу Марокко

Решение Ливии отказаться от членства в Совете мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) на период с 2022 по 2025 год в пользу Марокко удивило дипломатические круги Туниса. При этом национальные политические и гражданские партии предостерегли, что страна превратится в «стража» европейских границ, поскольку североафриканское государство и Италия заключили соглашение по борьбе с нелегальными мигрантами в обмен на материальную помощь.

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш в телефонном разговоре с марокканским коллегой Насером Буритой подтвердила решение Триполи, которое приняли через несколько дней после того, как президент Каис Саид объявил о выдвижении Туниса в члены СМБ АС.

Бывший эксперт ООН и глава Партии славы назвал случившееся тяжелым ударом по национальной дипломатии. По его мнению, Рабат мобилизовал поддержку собственной кандидатуры против Туниса, укрепив диалог с Ливией.

«Если президент Каис Саид не гарантировал минимальных обещаний и серьезных перспектив поддержки, зачем баллотироваться на место, в первую очередь там, где сохранился серьезный конфликт между Марокко, Алжиром и Египтом, и их кандидатами особенно после потери позиции позитивного нейтралитета из-за отказа проголосовать за резолюцию Совета Безопасности о продлении мандата Миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре?», — задался он вопросом.

Кроме того, внутренние политические условия не полностью соответствуют строгим стандартам Африканского союза, продолжил политик, добавив, что Тунис станет правительством исключительных мер без общего видения ситуации.

Другой активист Марез аль-Хайдари добавил, что после 25 июля, когда Каис Саид заморозил работу парламента и отставил премьера, чем создал путаницу в стране, претендовать на членство в СМБ АС на 2022–2025 годы как минимум странно. По его словам, такое решение указало лишь на абсурдность национальной политики.

«Всем известна строгость Африканского союза по отношению к государствам-членам, которые готовы баллотироваться в совет, так почему же кандидаты из Египта, Алжира и Марокко добились больших успехов?», — отметил он.

В течение четырех месяцев никто не противостоял решениям Каиса Саида, поэтому Тунис и Рим успе6ли заключить соглашение, которое способно превратить страну в европейского пограничника. Запросы о деталях документа, направленные в Министерство иностранных дел, не принесли результата, поскольку страна еще не согласовала окончательный текст.

Однако, когда итальянский журналист подал запрос в соответствующие национальные органы, то получил ответ, что Тунису направят восемь миллионов евро для решения проблемы нелегальной миграции в рамках соглашения о выплате 30 млн в период с 2021 по 2023 года. Наблюдателей огорчил тот факт, что власти готовы отодвинуть в сторону вопросы национальной безопасности ради иностранной помощи.

Ранее представители консульских комитетов Ливии и Марокко договорились о взаимном сотрудничестве. Стороны подписали соглашение об упрощении визового режима. При этом Триполи и Тунис договорились взаимодействовать в области профессионального обучения и занятости.