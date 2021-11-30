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Александр Серов обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы

Общество
Александр Серов обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы
instagram.com  /  @alexander_serov_official

Москва, 30 ноября. Певец Александр Серов вышел на связь с фанатами после долгого восстановления здоровья. Артист поблагодарил поклонников за поддержку во время лечения.

Серов провел несколько недель в московской клинике с симптомами заражения коронавирусной инфекцией. Артист вернулся домой лишь 19 ноября. В этот вторник музыкант решил обратиться к поклонникам, которые все это время переживали за его состояние и не теряли надежды на выздоровление звезды. Серов опубликовал пост, где выразил благодарность за поддержку.

«Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!» — заявил артист.

Серов также персонально обратился со словами благодарности к близкому другу, композитору Игорю Крутому. Артист с гордостью отметил, что знаком с ним уже 45 лет.

Несмотря на выписку, вокалист окончательно восстановил силы лишь дома, в окружении семьи. Дочь артиста Мишель Серова рассказала о самочувствии и реабилитации отца после болезни.

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