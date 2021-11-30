Париж, 30 ноября. Большинство жителей Франции готовы доверить женщине управление страной, сообщает телеканал France 2.

Как отметила обозреватель Натали Сан-Кри, о своем доверии женщине заявили 80% участников опроса. Причем женщины голосуют не за пол кандидата, а за его избирательную программу. В свою очередь молодежь привлекают идеи движения MeToo — эти настроения заставили политика Марин Ле Пен сменить имидж и продвигать идеи феминизма.

«Она работает над своим имиджем: она женственная, всегда улыбается, смягчает свой образ. Поглядите — она фотографируется с кошкой, даже если фото с кошкой создают некоторые ожидания», — отметила обозреватель.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Вместе с тем Марин Ле Пен постоянно враждебно настроена по отношению к законам о равенстве полов во Франции или Европарламенте, заключила она.

Ранее радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Франции. Сейчас в списке претендентов на пост главы государства уже значатся более 40 имен.

В середине ноября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал надежду на вмешательство президента России Владимира Путина в ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. По его словам, у российского лидера тесные связи с республикой, передает НСН.