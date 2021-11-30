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ФБР: Полицейский из Северной Каролины семь раз выстрелил в безоружного афроамериканца

Весь мир
ФБР: Полицейский из Северной Каролины семь раз выстрелил в безоружного афроамериканца
PrScr Twitter: @clouduncovered  / 

Гринвилл, 30 ноября. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями сообщили о начале работы над делом, которое касается убийства 23-летнего афроамериканца Шона Рамберта, ставшего очередной жертвой насилия со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов.

Шон Рамберт был застрелен 9 июля 2019 года в ходе задержания по подозрению в попытке незаконного проникновения в жилище. Офицер Девид Джонсон, который принял вызов, обнаружил 23-летнего Рамберта неподалеку от места происшествия. По его словам, подозреваемый не отреагировал на команды правоохранителя, после чего между ними началась потасовка, в ходе которой Джонсон несколько раз выстрелил в безоружного подозреваемого.

Полицейское управление и офис окружного прокурора оправдали действия офицера Джонсона. К таким же выводам пришло и расследование, проведенное Бюро расследований штата. Однако родные погибшего не согласились с выводами властей и подали в суд, требуя назначить пересмотр дела.

По словам адвоката семьи Рамберт, офицер Джонсон, который пытался задержать Шона, не идентифицировал себя как сотрудника полиции, поэтому молодой человек, у которого была диагностирована шизофрения, никак не отреагировал на его требования. Кроме того, юрист утверждает, что сотрудник полиции не предпринял никаких шагов по установлению контакта с подозреваемым, который был безоружен и не представлял для него никакой опасности. Вместо этого Джонсон предпочел применить против молодого человека физическую силу, что в итоге привело к трагедии.

«Это была чрезмерная сила — просто и понятно. Смерть Шона можно было бы предотвратить, если бы офицер имел надлежащую подготовку и надзор в отношении применения летальной силы и соответствующего реагирования на человека в кризисной ситуации», — говорит адвокат Кейт Эдвардс.

В судебном иске, который семья Шона Рамберта подала к полицейскому управлению и мэрии, говорится, что город и офицер были намеренно равнодушны к гражданским правам подозреваемого, проявили грубую халатность и несут прямую ответственность за его смерть.

Целью деятельности фонда борьбы с репрессиями, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина является борьба с проявлениями полицейского насилия во всем мире. Инициативная группа фонда сообщила, что направила соответствующие запросы об обстоятельствах смерти молодого человека президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. По словам представителей фонда, американские власти обязаны должным образом реагировать на подобные случаи проявления полицейской жестокости. Фонд готов оказать семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.

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