ФБР: Полицейский из Северной Каролины семь раз выстрелил в безоружного афроамериканца

Гринвилл, 30 ноября. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями сообщили о начале работы над делом, которое касается убийства 23-летнего афроамериканца Шона Рамберта, ставшего очередной жертвой насилия со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов.

Шон Рамберт был застрелен 9 июля 2019 года в ходе задержания по подозрению в попытке незаконного проникновения в жилище. Офицер Девид Джонсон, который принял вызов, обнаружил 23-летнего Рамберта неподалеку от места происшествия. По его словам, подозреваемый не отреагировал на команды правоохранителя, после чего между ними началась потасовка, в ходе которой Джонсон несколько раз выстрелил в безоружного подозреваемого.

In 2018 GPD ( Greenville Pig Department ) murdered 24 yr old Brandon Joyner and in 2019 they killed 23yr old Sean Rambert ..since then city council has continued to fund the police millions of dollars to continue their Vicious attack on our communities and people #GPDKills pic.twitter.com/LsIBOSh4J0 — Dedan Waciuri (@waciuri_dedan) March 25, 2021

Полицейское управление и офис окружного прокурора оправдали действия офицера Джонсона. К таким же выводам пришло и расследование, проведенное Бюро расследований штата. Однако родные погибшего не согласились с выводами властей и подали в суд, требуя назначить пересмотр дела.

There's a new call for justice in the death of Sean Rambert Jr., the Greenville man shot during an incident with a Greenville Police officer on July 9, 2019. Madison Forsey spoke with the family and other officials to get an update. https://t.co/HOeYzpO8WG — WNCT (@wnct9) July 20, 2021

По словам адвоката семьи Рамберт, офицер Джонсон, который пытался задержать Шона, не идентифицировал себя как сотрудника полиции, поэтому молодой человек, у которого была диагностирована шизофрения, никак не отреагировал на его требования. Кроме того, юрист утверждает, что сотрудник полиции не предпринял никаких шагов по установлению контакта с подозреваемым, который был безоружен и не представлял для него никакой опасности. Вместо этого Джонсон предпочел применить против молодого человека физическую силу, что в итоге привело к трагедии.

«Это была чрезмерная сила — просто и понятно. Смерть Шона можно было бы предотвратить, если бы офицер имел надлежащую подготовку и надзор в отношении применения летальной силы и соответствующего реагирования на человека в кризисной ситуации», — говорит адвокат Кейт Эдвардс.

В судебном иске, который семья Шона Рамберта подала к полицейскому управлению и мэрии, говорится, что город и офицер были намеренно равнодушны к гражданским правам подозреваемого, проявили грубую халатность и несут прямую ответственность за его смерть.

Citizens chant the name of Sean Rambert, a black man shot by police in 2019, at a vigil being conducted outside the Greenville Police Department. About 20 in attendance right now. More to come in @reflectornews this week. pic.twitter.com/FDsxZ1gLHQ — Pat Gruner (@pdgruner) April 22, 2021

Целью деятельности фонда борьбы с репрессиями, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина является борьба с проявлениями полицейского насилия во всем мире. Инициативная группа фонда сообщила, что направила соответствующие запросы об обстоятельствах смерти молодого человека президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. По словам представителей фонда, американские власти обязаны должным образом реагировать на подобные случаи проявления полицейской жестокости. Фонд готов оказать семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.